İzmir'de Taş Konuşulacak... Dünya Marble Talks'ta Buluşuyor

(İZMİR) - Doğal taş sektörünün kalbi İzmir'de atacak. Tasarım, mimari ve küresel ticaretin dev isimleri 14-17 Nisan'da Marble Talks sahnesinde bir araya geliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından 14-17 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenecek Marble İzmir'de, "D-ESIGN Arena" konseptiyle kurgulanan D Holü'nde gerçekleştirilecek program, sektör temsilcilerini, mimarları, tasarımcıları ve akademisyenleri bir araya getirecek.

Üç gün sürecek Marble Talks konuşma serisi kapsamında, doğal taşın mimari projelerdeki yeri, tasarım yaklaşımları, sürdürülebilirlik, küresel pazar dinamikleri ve dijitalleşme gibi başlıklar ele alınacak. Oturumların, sektör temsilcileri, akademisyenler, tasarımcılar, mimarlar ve öğrenciler başta olmak üzere geniş bir katılımcı kitlesi tarafından ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.

Sektörün öne çıkan isimleri Marble Talks'ta

Program, fuarın açılış günü olan 14 Nisan saat 15.00'te Ege Üniversitesi'nden Doç. Dr. Selçuk Demirci moderatörlüğünde, İç Mimar Yeşim Kozanlı'nın konuşmacı olduğu "Zamanın İzi" oturumuyla başlayacak. Aynı gün saat 17.00'de Marble İzmir Heykel Çalıştayı Teşekkür Töreni ile 8. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirilecek.

Hikayelerden değişen dinamiklere

Fuarın ikinci günü 15 Nisan saat 12.00'de İzmir Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Onur moderatörlüğünde mimar Melis Varkal'ın konuşmacı olduğu "Mimari Projelerde Doğal Taş Hikayeleri" oturumu düzenlenecek. Saat 13.00'te ise Türkiye doğal taş sektörünün çatı kuruluşu TÜMMER'in Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek ile İtalya doğal taş ve taş işleme makineleri sektörünün güçlü temsilcilerinden, İtalya Mermer Makineleri Üreticileri Konfederasyonu Onursal Başkanı Flavio Marabelli'nin konuşmacı olduğu "Küresel Pazarda Doğal Taş: Yerel Güç ve Değişen Dinamikler" başlıklı oturum gerçekleştirilecek.

Aynı gün saat 14.00'te, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Can Özcan moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Değişen Zamanlar" oturumunda; Selanik Aristoteles Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Despoina Zavraka, Saint Petersburg Stieglitz State Sanat ve Tasarım Akademisi'nden Prof. Dr. Ilia Palaguta, Politecnico di Milano Üniversitesi'nden Prof. Dr. Marinella Ferrara ve Varşova Güzel Sanatlar Akademisi'nden Prof. Michal Stefanowski konuşmacı olacak.

Saat 15.15'te de Dr. Dürrin Süer moderatörlüğünde, mimarlar Burçin Demirsoy, Derya Akdurak ve Tolga Kezer'in konuşmacı olduğu "Tasarım Yaklaşımında Doğal Taşın Anlamı, İmkanlar ve Sınırlar" başlıklı oturum yapılacak. Saat 16.15'te ise İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nden Funda Bekişoğlu moderatörlüğünde; Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nden Ahmet Tekin, Ege Maden İhracatçıları Birliği'nden Reyhan Sezgin ile Mimar Burak Pekoğlu ve Peyzaj Mimarı Dr. Oktan Nalbantoğlu'nun konuşmacı olduğu "Best Use of Stone By Turkish Stones" oturumu gerçekleştirilecek.

İyi tasarım yeter mi?

Marble Talks, 16 Nisan'da saat 13.00'te "Mermer ile Düşünmek: Doğadan İç Mekana" oturumuyla devam edecek. Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Reyhan Sezgin moderatörlüğündeki bu oturumda, İç Mimar Hasan Burak Akyıldız konuşmacı olacak.

Saat 14.00'te Doç. Dr. Selçuk Demirci moderatörlüğünde "Sürdürülebilir Tasarım ve Doğal Taş" konusu, Mimar Öznur Turan Eke ve Endüstriyel Tasarımcı Adnan Serbest tarafından ele alınacak.

Mimarlık ve yeni medya alanındaki çalışmalarıyla sosyal medyada dikkat çeken isimler arasında yer alan Mimar Sedat Bayrak, saat 15.15'te düzenlenecek "İyi Tasarım Yeter mi? Yeni Medyada Görünür Olmanın Kodları" başlıklı oturumda güncel ve farklı bir bakış açısı sunacak.