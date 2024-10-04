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İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda köy ve beldenin boşaltılmasını istemesi ve hedef alma tehditlerinin ardından sağlık personeli tahliye edilen Marcayun Devlet Hastanesi hizmet dışı kaldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Cedide Marcayun bölgesinde bulunan Marcayun Devlet Hastanesi'nin sağlık personeli İsrail'in devam eden saldırı tehdidi nedeniyle tahliye edildi ve hastane hizmet dışı kaldı.

İsrail saldırılarında 4 sağlık görevlisi öldü

İsrail savaş uçakları daha önce de Marcayun Devlet Hastanesi'nin yakınında Hizbullah'a bağlı İslam Sağlık Kuruluna ait bir aracı hedef aldı. Saldırıda 4 sağlık görevlisi öldü.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki 35 köy ve beldedeki halktan bölgeden ayrılmalarını istemişti.

Adraee, bölgedeki 35 yerleşim yerinin sakinlerine evlerini hemen boşaltmaları ve Evveli Nehri'nin kuzeyine geçmelerini talep etmişti.

Sözcünün boşaltılmasını istediği yerleşim bölgelerinin büyük kısmının Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyinde olması dikkati çekiyor.

Lübnan'a başlattığı kara saldırısının "sınırlı olacağını" iddia eden İsrail ordusunun Litani Nehri'nin kuzeyindeki bölgelerin de boşaltılmasını istemesi, "Karadan işgal Lübnan'da daha geniş bir alana mı yayılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1411 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.