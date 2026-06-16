Marcos Jr: Hürmüz Boğazı Açılması En İyi Haber

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından "en iyi haber" olarak yorumladı.

Filipinler Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Marcos Jr. Filipinler'i ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile yaptığı görüşme sonrası basına açıklamalarda bulundu.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Marcos Jr, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin "almayı umabileceğimiz en iyi haber" ifadesini kullandı.

Marcos Jr, "Umarız ve dua ederiz ki savaş biter ve kalıcı barış sağlanır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İran mutabakatı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtmişti.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.