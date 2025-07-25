Mardin 1969 Spor'a Üç Yeni Transfer!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, sol bek Nafican Yardımcı, sağ bek Mehmet Yıldızaç ve orta saha oyuncusu Özgür Sert'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sol bek Yardımcı ve 27 yaşındaki sağ bek Yıldızaç ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Erzurumspor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Sert'in ise bir yıllığına kiralandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Yeni sezonda oyuncularımıza Mardin 1969 Spor formamız ile başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.