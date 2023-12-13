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Mardin 1969 Spor Basın Sözcüsü ve Teknik Direktör Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor Basın Sözcüsü ve Teknik Direktör Basın Mensuplarıyla Buluştu

Mardin 1969 Spor Basın Sözcüsü Özgür Gürgör ve Teknik Direktör Ender Alkan, Mardin 1969 Spor Kulüp Tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gürgör, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni etti. Alkan ise takımın play-off potasına girmek istediğini belirtti.

Mardin 1969 Spor Basın Sözcüsü ve Teknik Direktör Basın Mensuplarıyla Buluştu
13.12.2023 - 15:26,
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Mardin 1969 Spor Basın Sözcüsü Özgür Gürgör ve Teknik Direktör Ender Alkan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mardin 1969 Spor Kulüp Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Özgür Gürgör, MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, bir daha bu tür olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Futbolda bu tür olayları şiddetle kınadıklarını kaydeden Gürgör, Mardin'e yapılacak yeni stadın sportif faaliyetlerin gelişimi için güzel olacağını belirtti.

Gürgör, "Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri tesisleşme. Sayın Valimizin de büyük bir desteği var. Tesisleşme olduğu zaman kamp sorunumuz da kalmıyor. Mardin şehri üst ligleri hak ediyor. Geçtiğimiz hafta futbolcularımızda muhteşem bir direnç vardı. Bu moralle de inşallah Mardin 1969 Spor üst liglere gitmek için uğraşacak." dedi.

Teknik Direktör Alkan da play-off potasına girmek istediklerini söyledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mardin 1969 Spor Basın Sözcüsü ve Teknik Direktör Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika
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