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Mardin 1969 Spor, İnegöl Kafkasspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor, İnegöl Kafkasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Mardin 1969 Spor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta yarın deplasmanda oynayacağı İnegöl Kafkasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Ender Alkan yönetimindeki idmanda futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmaları yaptı. Sakatlıkları bulunan Serkan Köse ve Serdar Yiğit ise kadroya alınmadı.

Mardin 1969 Spor, İnegöl Kafkasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
19.12.2023 - 16:53,
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Mardin 1969 Spor, yarın deplasmanda oynayacağı İnegöl Kafkasspor maçının hazırlıklarını tamamlandı.

Mardin 1969 Spor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 15. haftada yarın deplasmanda İnegöl Kafkasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını İnegöl Kafkasspor Tesislerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ender Alkan yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, yarı sahada yapılan çalışmalarla tamamlandı.

İnegöl Kafkasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan takımda sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Serkan Köse ve Serdar Yiğit 21 kişilik kamp kadrosuna alınmadı.

Kaynak: AA
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