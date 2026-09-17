Mardin Artuklu'da gece yarısı korna sesi mahalleyi uyandırdı, araç sahibi susturdu - Son Dakika
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Mardin Artuklu'da gece yarısı korna sesi mahalleyi uyandırdı, araç sahibi susturdu

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Mardin Artuklu\'da gece yarısı korna sesi mahalleyi uyandırdı, araç sahibi susturdu
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Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki otomobilin kornası gece yarısı bilinmeyen nedenle dakikalarca çaldı. Mahalleliyi uykusundan uyandıran korna sesi, ihbar üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ardından araç sahibinin müdahalesiyle susturuldu.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde park halindeki otomobilin kornası gece yarısı bilinmeyen nedenle dakikalarca çaldı. Mahalleliyi ayağa kaldıran korna sesi, araç sahibinin müdahalesiyle susturuldu.

Olay, gece yarısı Artuklu ilçesi Ravza Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin kornası bilinmeyen nedenle çalmaya başladı. Uzun süre susmayan korna sesi mahalleliyi uykusundan uyandırdı. Olası bir sağlık sorunu olma ihtimaline karşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ulaşmasıyla olay yerine gelen araç sahibinin müdahalesiyle korna susturuldu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin Artuklu'da gece yarısı korna sesi mahalleyi uyandırdı, araç sahibi susturdu - Son Dakika
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