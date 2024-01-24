Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kızıltepe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini İnceledi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, Kızıltepe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tesis halk sağlığına ve çevrenin korunmasına büyük katkı sağlıyor.

Genel Sekreter Fatih Eroğlu, şehrin ekonomi, tarım, alt yapı, doğal kaynak, dere yatakları ve diğer birçok çevresel faktöre katkı sağladığı gibi istihdama da katkısı olan Kızıltepe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

Eroğlu, tesisin çalışma düzeni ve şehre olan katkısı hakkında bilgi aldı.