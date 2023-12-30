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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Özel Halk Otobüslerine 1 Milyon Lira Gelir Desteği Sağladı - Son Dakika
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Özel Halk Otobüslerine 1 Milyon Lira Gelir Desteği Sağladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü ve diğer serbest biniş hakkı olan vatandaşların mağdur olmaması için özel halk otobüslerine aralık ayı içerisinde 1 milyon lira gelir desteğinde bulundu. Alınan karar ve yapılan ödeme ile hem toplu ulaşım esnafının hem de 65 yaş üstü ve diğer ücretsiz binme hakkı olan vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilmiş oldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Özel Halk Otobüslerine 1 Milyon Lira Gelir Desteği Sağladı
30.12.2023 - 22:33,  Güncelleme: 22:34
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü ve diğer serbest biniş hakkı olan vatandaşların mağdur olmaması için özel halk otobüslerine aralık ayı içerisinde 1 milyon lira gelir desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özel Halk Otobüsleri Derneğince alınan karar doğrultusunda 65 yaş üstü ve diğer hakkı olan vatandaşların bir ay içerisinde 4 gün dışında ücretsiz taşınmayacağı yönünde açıklama yapıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatı ile kent genelinde 65 yaş üstü ve diğer ücretsiz binme hakkı olan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Özel Halka Otobüsü Kooperatifleri ile toplantı yapıldı, gerekli adımlar atıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan karar ile il genelinde toplu ulaşımda hizmet veren özel halk otobüslerine her ücretsiz biniş başına 1 yıl süre ile 3 lira gelir desteği ödemesi yapılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, aralık ayında özel halk otobüslerine toplamda yaklaşık 1 milyon lira gelir desteği ödemesi yapıldı.

Alınan karar ve yapılan ödeme ile hem toplu ulaşım esnafının hem de 65 yaş üstü ve diğer ücretsiz binme hakkı olan vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilmiş oldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mardin Büyükşehir Belediyesi, Özel Halk Otobüslerine 1 Milyon Lira Gelir Desteği Sağladı - Son Dakika
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