Mardin'de 2. Uluslararası Mitoloji Kongresi Başladı

14.05.2026 14:28
Mardin Artuklu Üniversitesi'nde 10 ülkeden 200 akademisyen, mitolojiyi tartışmak için bir araya geldi.

Mardin'de "2. Uluslararası Mitoloji Kongresi" düzenleniyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Edebiyat Fakültesi, MAÜ Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü ve Kadim Akademi Derneği işbirliğiyle üniversite kampüsündeki merkezi derslikte gerçekleştirilen kongrede 10 ülkeden 200'den fazla akademisyen, iki gün boyunca çevrim içi ve yüz yüze 260 bildiri sunacak.

Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ahmet Kırkan, açılışta yaptığı konuşmada, kongrenin ilkini iki yıl önce Mardin'de düzenlediklerini, aynı heyecan ve akademik sorumlulukla ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tarih boyunca farklı dil, kültür ve inançların kesişim noktası Mardin'in çok katmanlı toplumsal ve kültürel yapısıyla yalnızca bir şehir değil aynı zamanda insanlığın müşterek hafızasını taşıyan canlı medeniyet tanığı olduğuna dikkati çeken Kırkan, şunları kaydetti:

"Türkçe, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Süryanice gibi farklı dil havzalarından şekillenen anlatı gelenekleri, ortak semboller, imgeler ve mitolojik unsurlar aracılığıyla birbirleriyle sürekli bir etkileşim içerisinde olmuştur. Kongre, söz konusu ortak hafızanın izlerini sürmek, farklı anlatı geleneklerinde mitolojinin nasıl varlık bulduğunu ve nasıl yeniden üretildiğini akademik bir zeminde tartışmak amacıyla yapılmaktadır. Masalsı sokakları, tarihi konakları ve kadim abbaralarıyla geçmişin hikmetini bugüne taşıyan Mardin, tıpkı Mezopotamya ve Anadolu'nun diğer kadim şehirleri gibi 'mitik' dünyanın izlerini canlı biçimde muhafaza eden güçlü bir kültürel hafıza mekanıdır. Bu nedenle ahlak, bilgi ve üretim şiarıyla geçmiş ile gelecek arasında köprü kurma misyonunu sürdüren MAÜ'nün böyle anlamlı bir kongreye ikinci kez ev sahipliği yapıyor olması, üniversitemizin akademik vizyonunun ve kültürel sorumluluğun önemli bir göstergesidir."

MAÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Cengiz de masal şehir Mardin'in her bir sokağında ve çarşısında mitolojinin izlerinin görüldüğünü belirterek, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kadim Akademi Derneği Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kayaoğlu da MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar başkanlığında akademisyenler tarafından 16 yıl önce kurulan derneğin, birçok akademik çalışmaya katkı sunduğunu söyledi.

Açılış konuşmaların ardından merkezi dersliklerde eş zamanlı oturumlar başladı.

Kaynak: AA

