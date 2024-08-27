Mardin'de 2 yeni güzergahta hız denetimi başladı

Mardin'de 2 yeni güzergahta ortalama hız denetimine başlandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mardin'de 25 Temmuz 2024'te 8 güzergahta kurulum aşaması tamamlanan PTS-EDS Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi aktif hale getirildiği bildirildi.
Trafik güvenliğini sağlamak ve hızdan kaynaklı kazaları önlemek amacıyla 2 yeni güzergahta PTS-EDS Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kurulum çalışmalarının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, 27 Ağustos'tan itibaren belirtilen yollarda vatandaşların hız limitlerine riayet etmesi, cezai işleme maruz kalmaması için dikkat etmeleri istendi.
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