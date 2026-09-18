Mardin'de 2027-2031 İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Mardin'de 2027-2031 İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı yapıldı

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Mardin\'de 2027-2031 İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı yapıldı
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Mardin'de afet risklerinin azaltılmasına yönelik İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Vali Tuncay Akkoyun başkanlığındaki toplantıda, 2027-2031 planı kapsamında yürütülecek çalışmalar anlatıldı.

Mardin'de afet risklerinin değerlendirilmesi ve azaltılmasına yönelik, "İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında Valilikte düzenlenen toplantıya, il genelindeki kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Mardin İl Afet Risk Azaltma Planı 2027-2031 kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Plan çerçevesinde Mardin'in karşı karşıya bulunduğu afet risklerinin belirlenmesi, bu risklerin azaltılmasına yönelik tedbirlerin geliştirilmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Toplantı, katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mardin'de 2027-2031 İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı yapıldı - Son Dakika
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