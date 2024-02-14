Mardin'de 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Mardin\'de 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Mardin'de aranan bir hükümlü, yasa dışı yollardan yurt dışına çıktıktan sonra Mardin'e geri döndüğü sırada yapılan operasyonla yakalandı. Hükümlü, silahla yağma, uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunuyordu.

14.02.2024 14:23
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Mardin'de, hakkında 21 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı ve bir süre sonra Mardin'e geri döndüğü tespit edilen hükümlünün yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahla yağma, uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık, hakaret, tehdit ile mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan hakkında 21 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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