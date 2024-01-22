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Mardin'de 25 Kilogram Patlayıcı Düzenek Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mardin'de 25 Kilogram Patlayıcı Düzenek Ele Geçirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Beğendi Mahallesi yol kavşağında yolun kenarında taşlar arasına gizlenmiş 25 kilogram tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzenek ele geçirildi. Patlayıcı madde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi.

Mardin\'de 25 Kilogram Patlayıcı Düzenek Ele Geçirildi
22.01.2024 - 12:25,  Güncelleme: 12:26
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Mardin'in Dargeçit ilçesinde 25 kilogram tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar doğrultusunda ilçeye bağlı Beğendi Mahallesi yol kavşağında yolun kenarında taşlar arasına gizlenmiş vaziyette, tahrip etkisini artırmak için 2 kilogram piknik tüpü ve 5 kilogram çivi ile güçlendirilmiş 25 kilogram tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.

Patlayıcı madde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrollü şekilde olay yerinde imha edildi.

Kaynak: AA
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