Mardin'de 3 firari jandarma tarafından yakalandı

MARDİN'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., aynı suçtan 12 yıl 3 ay ceza ile aranan M.E.S. ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 20 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.A., yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,