Mardin'de 3 Yıldırım Yangını Kontrol Altına Alındı

MARDİN'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde çıkan 3 ayrı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Erdem Mahallesi'nde bağ ve bahçelik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

İlçeye bağlı kırsal Akdoğan Mahallesi'nde ise Suriye sınırındaki bir arazide ot yangını çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Bakacık Mahallesi'nde buğday hasadı yapılan biçerdöverde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, biçerdöverde hasar meydana geldi.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,