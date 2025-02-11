Mardin'de 31 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Güncel

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda ekipler, Artuklu'da 7 farklı suçtan 14 suç kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası olan hükümlüyü yakaladı.

Yapılan üst aramasında 0,75 gram metamfetamin ele geçirilen hükümlü, işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.