 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de 32 Bin 339 Öğrenciye Deneme Sınavı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de 32 Bin 339 Öğrenciye Deneme Sınavı Yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde 32 bin 339 öğrenciye yönelik deneme sınavı düzenledi. Sınavlar, öğrencilerin başarı derecelerini yükseltmek ve daha iyi üniversite ve bölümler kazanmalarını sağlamak amacıyla yapıldı. Mardin genelinde 10 ilçede 320 ortaokulda gerçekleştirilen deneme sınavına toplamda 32 bin 339 öğrenci katıldı.

Mardin\'de 32 Bin 339 Öğrenciye Deneme Sınavı Yapıldı
10.01.2024 - 16:07,
Abone Ol

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde 32 bin 339 öğrenciye yönelik deneme sınavı yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından eğitime destek, öğrencilerin girecekleri sınavlarda başarı derecesini yükseltmek, daha iyi üniversite ve bölümler kazanmaları sağlamak adına ortaokul ve lise öğrencileri için deneme sınavları yapılıyor.

Mardin genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen deneme sınavı, 8. sınıf öğrencileri için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 12. sınıf öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında ilk oturum olan TYT deneme sınavı gerçekleştirildi.

Mardin geneli 10 ilçede 320 ortaokulda düzenlenen deneme sınavına toplam 32 bin 339 öğrenci girdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 32 Bin 339 Öğrenciye Deneme Sınavı Yapıldı - Son Dakika


16:52
MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13
KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56
2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02
Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli

Son Dakika
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13 KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02 Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 17:18:29. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de 32 Bin 339 Öğrenciye Deneme Sınavı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement