Mardin'de 32 Milyon TL'lik Enerji Yatırımı Engellendi

Mardin'in Mazıdağı ilçesi Balpınar Mahallesi'nde Dicle Elektrik tarafından planlanan 32 milyon TL'lik enerji altyapı yatırımı, beton direklerin kırılması ve çukurların kapatılmasıyla engellendi. Şirket, muhtar C.E. ve olaya karışanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahallede kaçak elektrik oranı %96'ya ulaşırken, son 3 yılda 50 milyon TL'lik kayıp yaşandı. Kırılan direklerin maddi zararı 1 milyon TL olarak hesaplandı. Yetkililer, yatırımın güvenli ve kesintisiz enerji arzı için kritik olduğunu vurguladı.