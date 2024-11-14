Mardin\'de 5 Kişiyi Öldürenlere Ağır Ceza

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MARDİN'de Irak uyruklu 5 kişinin cipte silahla öldürülmesine ilişkin görülen davada tutuklu sanıklar Abdullah Kaplan ile Faris Akseven'e 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Olay, 19 Ocak 2023'te Uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'a gitmek için Irak'ın Duhok kentinden yola çıkan, içerisinde akraba olan 5 kişinin bulunduğu cipi durduran başka bir araçtaki şüpheliler, kurşun yağdırıp, kaçtı. Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69), Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45), hayatını kaybetti. Cenazeler, işlemlerin ardından Irak'a gönderilerek defnedildi. Jandarmanın yaptığı çalışmayla kamera kayıtlarından, olaya karıştıkları tespit edilen Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan, evlerine yapılan baskınla yakalandı. Daha sonra şüphelilere silahları temin ettiği belirlenen İbrahim Doğan da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Murat Yiğit, İbrahim Doğan ve 18 yaşın altındaki Ç.B., daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Mardin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'nci duruşması, bugün görüldü. Duruşmaya maktullerin yakınları ile avukatları mahkeme salonunda hazır bulunurken, tutuklu sanıklar da tutuldukları cezaevinden SEGBİS üzerinde katıldı. Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada savcılık, daha önce sunduğu mütalaasını tekrar ederek, Abdullah Kaplan ve Faris Akseven hakkında 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'Gece vakti yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından ayrı ayrı 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Mütalaada, tutuksuz yargılanan Ç.B. hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', İbrahim Doğan hakkında 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma' suçundan cezalandırılması istendi. Olayda kullanılan aracın sahibi olan ve kiralama işi yapan Murat Yiğit hakkında ise 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' ve 'Gece vakti yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından beraati istedi.

'SİYASİ BOYUTU ARAŞTIRILSIN'

Duruşmada yapılan savunmaların ardından müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılması ve olayın siyasi boyutunun araştırılması için derinleştirilmesi talebinde bulundu. Sanık avukatlarının savunmalarının ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Abdullah Kaplan ve Faris Akseven hakkında 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçundan 5'er defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'Gece vakti yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan 15 yıl, 'Ateşli silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan İbrahim Doğan'ın ise 'Seri muhakemeye tutulduğu' gerekçesiyle dosyasının ayrılmasına, Murat Yiğit'in beraatine karar verildi. Ç.B. hakkında da 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 ay 20 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verildi.

'AİLENİN YÜREĞİNDEKİ ATEŞ SÖNMEDİ'

Mahkeme sonrası açıklamalarda bulunan Avukat Şeyhmus Akat, "Söz konusu yargılama neticesinde her 2 sanığa da 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet verilmek suretiyle bir karar verildi. Aynı zamanda her 2 sanık içinde yağmadan dolayı 15 yıl üst sınırdan ceza verildi. Silahtan dolayı da ayrıca ceza verdi. Fakat ailenin yüreğindeki ateş sönmedi. Sönmemesinin nedeni, söz konusu olayın vahşeti tarif edilemez boyutta. 5 masum insan katledildi. Bu 5 kişi içinde 75 yaşında bir kadın da var. Yürümekte dahi zorluk çeken bir kadın, eşi ve kızıyla beraber katledildi. Bir de anne ve oğlu katledildi. Olay, o kadar vahim ki aile ister istemez kafasındaki soru işaretleri ve kuşkuları vardı. Mahkeme, bugüne kadar birçok araştırma yaptı. Gerek telefon gerek banka üzerinden fakat neticede somut anlamda bir yere ulaşamadı. Ulaşamadığından dolayı mahkeme bugün bu şekilde karar vermek zorunda kaldı. Verilecek en ağır ceza verildi, bundan ötesi yok. Fakat ailenin yüreğindeki ateş sönmediği doğrudur" dedi.