Mardin'de açılan İnme Merkezi'nde ilk mekanik trombektomi başarıyla yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin'de açılan İnme Merkezi'nde ilk mekanik trombektomi başarıyla yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mardin\'de açılan İnme Merkezi\'nde ilk mekanik trombektomi başarıyla yapıldı
Haber Videosu

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılan İnme Merkezi'nde kentte ilk kez mekanik trombektomi uygulandı. Ömerli'de evinde rahatsızlanan 57 yaşındaki hastanın beyin damarındaki pıhtı çıkarıldı; konuşma ve hareket yetisi düzelen hasta taburcu edildi.

MARDİN'de yeni açılan İnme Merkezi'nde, kentte ilk kez mekanik trombektomi yöntemi uygulandı. İnme geçiren 2 çocuk annesi 57 yaşındaki Birgül Yılmaz'ın beyin damarındaki pıhtı çıkarıldı. Yılmaz, tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmete açılan İnme Merkezi için tören düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Temiz, Artuklu İlçe Sağlık Müdürü Nurullah Kurtay, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Özhan Orhan ile hastane yönetimi katıldı. Kurdele kesiminin ardından İnme Merkezi ve Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi ziyaret edildi. 6 yataklı İnme ve Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi olarak hizmet verecek merkezde, hastaların hızlı değerlendirilmesi, uygun hastalarda medikal tedavi, beyin anjiyografisi ve damar içi girişimsel işlemler yapılacak. Hastanede bulunan 2 anjiyografi cihazı da tanı ve tedavi süreçlerinde kullanılacak.

Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, İnme Merkezi'nin Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Mardin'de önemli bir sağlık hizmetini hayata geçirdiğini belirterek, merkezin hem tanı hem de tedavi hizmetlerini kapsayacağını ifade etti.

İnme Merkezi ve Nöroloji Yoğun Bakım Sorumlusu Uzm. Dr. Fikret Bakla ise, İnme Merkezi sayesinde hastaların çevre illere sevk edilmeden hızlı şekilde değerlendirilip tedavi edilebileceğini belirterek, merkezde medikal tedavinin yanı sıra damar içi anjiyografi ile pıhtı çıkarma işlemlerinin ve tanısal beyin anjiyografilerinin gerçekleştirileceğini söyledi.

İLK MEKANİK TROMBEKTOMİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ömerli ilçesindeki evinde rahatsızlanan Birgül Yılmaz, önce Ömerli Devlet Hastanesi'ne, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde beyin damarında pıhtı tespit edilmesi üzerine anjiyoya alınan Yılmaz'a kentte ilk kez mekanik trombektomi uygulandı. Tıkalı damar açılırken, Yılmaz'ın konuşma ve hareket yetisi düzeldi. Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiÖmerliMardinSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Derbi günü İstanbul’da büyük endişe Bir maç daha var Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:49
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:32
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
11:14
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 12:52:08. #7.13#
SON DAKİKA: Mardin'de açılan İnme Merkezi'nde ilk mekanik trombektomi başarıyla yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei