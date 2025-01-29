Mardin'de Aile İçi Şiddetle Mücadele Etkinliği - Son Dakika
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Mardin'de Aile İçi Şiddetle Mücadele Etkinliği

Mardin'de ailelere yönelik etkinlikte iletişim becerileri ve çocuklar için sporun faydaları anlatıldı.

29.01.2025 11:46
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Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, Mardin Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ve Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezi işbirliğiyle Kızıltepe Kadın Aile Destek Merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerde ailelere ve çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında ebeveynlere, aile içi iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla seminerler verilirken hijyenin önemi hakkında bilgi aktarıldı. Ayrıca, 7-13 yaş arası çocuklar için sporun sağlığa olan faydaları anlatıldı, eğitsel oyunlarla çocukların keyifli zaman geçirmesi sağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Aile İçi Şiddetle Mücadele Etkinliği - Son Dakika

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