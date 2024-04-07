Mardin'de AK Parti'den Savur Belediye Başkanı seçilen Engin Uğur Hamidi, mazbatasını aldı.
Beraberindeki partililerle Kaymakamlık binasındaki İlçe Seçim Kurulu'na gelen Hamidi'ye mazbatası, verildi.
Hamidi ve beraberindekiler daha sonra Savur Belediyesine geçti.
Belediye önünde açıklama yapan Hamidi, makam odasının kapısının her zaman açık olacağını belirtti.
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