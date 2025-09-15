1) MARDİN'DEKİ AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI KAVGA KAMERADA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt istasyonunda iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan ve 1'i ağır, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araçtan akaryakıt istasyonunda bulunanlara ateş edilmesinin ardından istasyondakilerin dışarı çıkarak yine silahla ateş açarak karşılık verdiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Kavga - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?