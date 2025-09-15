Mardin'de Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Kavga

1) MARDİN'DEKİ AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt istasyonunda iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan ve 1'i ağır, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araçtan akaryakıt istasyonunda bulunanlara ateş edilmesinin ardından istasyondakilerin dışarı çıkarak yine silahla ateş açarak karşılık verdiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.