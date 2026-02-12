Mardin'den Spor Kulüplerine 11.5 Milyon Lira Destek - Son Dakika
Mardin'den Spor Kulüplerine 11.5 Milyon Lira Destek

Mardin\'den Spor Kulüplerine 11.5 Milyon Lira Destek
12.02.2026 19:22
MARDİN (AA) Mardin'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 230 amatör ve okul spor kulübüne 11 milyon 500 bin lira nakdi yardım ve spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Mardin Büyükşehir Belediyesince Artuklu Yeni Spor Salonu'nda amatör ve okul spor külüplerine yönelik nakdi yardım programı düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, sporun bedensel bir etkinlik olmasının yanında, takım ruhunun ön plana çıktığı, insanları bir araya getiren, birliği ve beraberliği pekiştiren evrensel bir dil olduğunu söyledi.

Gençlerin spora yönlendirilmesi, sağlıklı, özgüveni yüksek, üretken, disiplinli, azimli ve takım ruhu kazanan bireyler olarak yetişmeleri ve sporun tabana yayılmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Akkoyun, "Mardin Büyükşehir Belediyemiz, amatör sporun her alanda gelişmesi için önemli destekler vermektedir. Okullarımızda spor kültürünü yaygınlaştırmak, her öğrencimizin bir spor dalıyla tanışmasını sağlamak ve yetenekli gençlerimizi desteklemek amacıyla önemli adımlar atıyoruz. 3 yıl önce ilimizde yalnızca 1 okul spor takımı bulunmaktaydı. Bugün ise yaptığımız çalışmalar, eğitim camiamızın gayreti ve belediyemizin desteğiyle bu sayı 113'e ulaşmıştır. " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlanan huzur, güven ve istikrar ortamı ile gençleri ve çocukları desteklemek ve geliştirmek için birçok alanda devletin imkanlarının seferber edildiğini ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı, sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden turizme her alanda olduğu gibi sporun ve sporcularımızın da yüzyılı olacaktır. Bizler, Mardin'imizin her alanda daha da gelişmesi ve kalkınması için durmadan çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda bu yıl içerisinde 113 okul spor kulübümüze 5 milyon 600 bin, 118 amatör spor kulübümüze 5 milyon 900 bin lira olmak üzere toplamda 11 milyon 500 bin lira nakdi destek verdik. Bu destekler, gençlerimizin spora erişimini kolaylaştırıp, okullarımızda spor bilincinin kökleşmesine, kulüp sayılarının artmasına ve spor alanında başarılarımızın kalıcı hale gelmesine vesile olacaktır buna yürekten inanıyorum."

Nakdi desteğin yanında spor malzemesi dağıttıklarını, 25 okul ve amatör kulübün ulaşım ve iaşe ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktaran Akkoyun, Mardin 21 Kasım Şehir Stadı için 65 milyon lira, Hamzabey Doğal Çim Yüzeyli Saha için ise 24 milyon 658 bin lira tutarındaki projeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de amatör sporun Mardin'de gelişimi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Mardin tarihi ve turizmiyle bir marka şehirdir. Son zamanlarda yapılan yatırımlar ve modern tesisler, yapılan ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile artık sporda da bir marka şehir haline geldi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Akkoyun, amatör ve okul spor kulüplerinin temsilcilerine 11 milyon 500 bin liralık temsili çek takdim etti.

Akkoyun, daha sonra salonda sporcuların gösterilerini izledi, onlarla spor etkinliğine katıldı.

Kaynak: AA

