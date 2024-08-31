Mardin'de Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kazada, ambulans ile otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

31.08.2024 11:46
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Yenikent Mahallesi Kızıltepe Devlet Hastanesi Kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 ANV 326 plakalı otomobil ile hasta sevk eden ambulans çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan N.B. (41), E.Ç. (20), H.Ç. (28), Ş.B. (35), A.B. (73) ve M.Ç. (17) yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika

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