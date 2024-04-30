Mardin\'de aranan 38 kişiden 14\'ü tutuklandı

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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 38 kişiden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler firari suçluların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda 38 kişi yakalandı. Bu kişilerden 14'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ayrıca yılbaşından bu yana aranan 794 şüphelinin de yakalanarak adli makamlara sevk edildiği belirtildi.