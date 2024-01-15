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Mardin'de aranan 51 şüpheliden 14'ü tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de aranan 51 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Mardin'de yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 51 şüpheliden 14'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aralarında hapis cezası bulunanların da olduğu şüphelilerin adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Mardin\'de aranan 51 şüpheliden 14\'ü tutuklandı
15.01.2024 - 19:25,
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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 51 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8-14 Ocak'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, aralarında çeşitli suçlardan arananların ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 51 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mardin'de aranan 51 şüpheliden 14'ü tutuklandı - Son Dakika
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