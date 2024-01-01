Mardin\'de aranan 58 şüpheliden 19\'u tutuklandı

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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 58 şüpheliden 19'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25-31 Aralık'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Aralarında, 9 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün de bulunduğu 58 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 58 şüpheliden 19'u tutuklandı.
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