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Mardin'de aranan 58 şüpheliden 19'u tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de aranan 58 şüpheliden 19'u tutuklandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 58 şüpheliden 19'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 25-31 Aralık tarihleri arasında aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar yapıldı. Yakalananlar arasında, 9 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlü de bulunuyor. Emniyet tarafından yapılan işlemlerin ardından 58 şüpheli adliyeye sevk edildi ve 19'u tutuklandı.

Mardin\'de aranan 58 şüpheliden 19\'u tutuklandı
01.01.2024 - 17:05,
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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 58 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25-31 Aralık'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Aralarında, 9 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün de bulunduğu 58 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 58 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Kaynak: AA
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