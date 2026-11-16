Mardin'de aranan 83 kişi yakalandı, aralarında 26 yıl 4 ay hapis cezası olan da var

Mardin'de aranan 83 kişi yakalandı, aralarında 26 yıl 4 ay hapis cezası olan da varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'de 9-15 Kasım'da yürütülen çalışmada çeşitli suçlardan aranan 83 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında nitelikli dolandırıcılıktan 26 yıl 4 ay, uyuşturucu ticaretinden 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi de yer alıyor.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 83 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda, 9-15 Kasım'da yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 83 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yakalananlar arasında, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin yanı sıra 'yağma', 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan aranan kişiler de yer alıyor."
Kaynak: AA
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