Mardin'de aranan 83 kişi yakalandı, aralarında 26 yıl 4 ay hapis cezası olan da var

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 83 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 9-15 Kasım'da yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 83 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakalananlar arasında, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin yanı sıra 'yağma', 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan aranan kişiler de yer alıyor."