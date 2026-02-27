Mardin'in Artuklu ilçesindeki asayiş uygulamasında 724 kişi kontrol edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında 724 kişi kontrol edildi.
Paylaşımda, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla yürüttüğümüz denetimler, aynı azim ve kararlılıkla kesintisiz şekilde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Asayiş Uygulaması: 724 Kişi Kontrol Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?