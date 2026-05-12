Mardin'de Bağımlılıkla Mücadele Tiyatrosu

12.05.2026 17:09
Artuklu'da 'Sessiz Düşüş' oyunu sergilendi, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bağımlılıkla mücadele konulu tiyatro oyunu sahnelendi.

Merkez Artuklu ilçesindeki Yeşilay Mardin Şubesi ve Mardin Eczacı Odası iş birliğinde bilimsel eczacılığın 187. Yılı "Bir reçeteden fazlası" etkinliği düzenlendi.

Mardin Eczacılar Odası Konferans Salonu'nda Kadir Buluk yönetmenliğinde bağımlılıkla mücadele konulu "Sessiz Düşüş" tek perdelik tiyatro oyunu sahnelendi.

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Programa, Vali Yardımcısı İbrahim Halil Şenay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan, Mardin Eczacı Odası Başkanı Fatih Oral, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin İl Temsilcisi Mehmet Emin Kurtay, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

