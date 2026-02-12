Mardin'de Balkonundan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Mardin'in Yeşilli ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşerek ağır yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gül Mahallesi'nde dün, apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle zemine düşen ve ağır yaralanan 3 yaşındaki M.A, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Hastanede yapılan müdahaleye rağmen çocuk, yaşamını yitirdi.
