Mardin'de Bozuk Yollar Yenileniyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki bozuk yolların yenilenmesi amacıyla asfaltlama çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla, 13 Mart Mahallesi'nde asfalt serim faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ümran Tanış, asfalt yama ve serim çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Tanış, şunları kaydetti:

"Dün itibarıyla 13 Mart Mahallemizde çalışmalara hızlı bir şekilde giriş yaptık. Bu süreçte müteahhitlik hizmeti alınmadan, tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla ilerliyoruz. Amacımız Artuklu'da asfaltsız veya bozuk yol bırakmamak. Vatandaşlarımıza gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz."

Açıklamada, esnafın da asfalt çalışmalarından memnuniyet duyduğu belirtildi.