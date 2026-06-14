Mardin\'de Buğday Tarlasındaki Yangın

Mardin'in Derik ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında yaklaşık 150 dekar zarar gördü.
Kırsal Atlı Mahallesi'nde buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ve çiftçilerin traktörleriyle müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alanda zarar oluştu.
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