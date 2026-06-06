Mardin'de Çevre Bilinci ve Sıfır Atık Etkinlikleri - Son Dakika
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Mardin'de Çevre Bilinci ve Sıfır Atık Etkinlikleri

Mardin\'de Çevre Bilinci ve Sıfır Atık Etkinlikleri
06.06.2026 16:49
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MARDİN'de Türkiye Çevre Haftası kapsamında 'Dünya Bize Emanet' temasıyla çevre bilincinin artırılması ve sıfır atık farkındalığının güçlendirilmesi amacıyla öğrencilerin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

MARDİN'de Türkiye Çevre Haftası kapsamında 'Dünya Bize Emanet' temasıyla çevre bilincinin artırılması ve sıfır atık farkındalığının güçlendirilmesi amacıyla öğrencilerin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Türkiye Çevre Haftası kapsamında, Mardin Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Piknik ortamında düzenlenen programda öğrenciler ve aileleri keyifli vakit geçirirken, çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetler de gerçekleştirildi. Hacı Hamdiye Özdemir Ortaokulu öğrencileri tarafından çevre temalı gösteriler sunulurken, kamu kurum ve kuruluşlarının çevre ve sıfır atık temalı çalışmaları sergilendi. Etkinlikler kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması'nda dereceye giren Selahattin Eyyübi İlkokulu öğrencilerine ödül olarak sıfır atık temalı hediyeler takdim edildi. Ayrıca çevre bilincinin artırılması amacıyla Kızıltepe Sıtkı Türkoğlu İlkokulu öğrencileri, Beşdeğirmen (Emrud) Şelalesi'nde gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğine katıldı. Öğrenciler doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen programlarda öğrenci ve misafirlere yemek, tatlı ve meyve ikramında bulunuldu. Ayrıca öğrencilere sıfır atık temalı çeşitli hediyeler dağıtıldı. Programa Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Muhammed Enis Ekinci, Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Hidayet Oğuz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: DHA

Türkiye, Mardin, Güncel, Kültür, Dünya, Çevre, Son Dakika

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