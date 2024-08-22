Mardin'de dereye düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Beyazsu piknik alanında dereye giren 3 yaşındaki M.M. boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu fark eden ailesi, çocuğu sudan çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.
Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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