Mardin'de Dereye Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
Mardin'in Derik ilçesinde 3 yaşındaki Eslem T. dereye düşerek yaşamını yitirdi.
Mardin'in Derik ilçesinde dereye düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Çataltepe Mahallesi'nde Eslem T. (3), henüz belirlenemeyen nedenle dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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