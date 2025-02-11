Mardin\'de Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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MARDİN'de, Batman ve Şırnak valilerinin de katılımıyla Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Artuklu ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya DİKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı ve Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Valisi Ekrem Canalp, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç ile 4 ilin sanayi ve ticaret odası başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Tuncay Akkoyun, şehirlerin ortak kalkınma hedeflerinin önemine dikkat çekti. Yeni dönemin bölgenin ve ülkenin kalkınmasına vesile olması temennisinde bulunan Akkoyun, "Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan TRC3 bölgesinde faaliyet göstermekte olan DİKA, kuruluşumuzdan (2009) bugüne kadar ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda 635 projeye 2024 yılı tutar ile 1,5 milyar liranın üzerinde destek sağlamıştır. 2025 yılı için Dicle Kalkınma Ajansımızın bütçesi 500 milyon seviyesinde öngörülmüştür. Ek olarak 2024 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2017 yılından bu yana Mardin ilimizde yürütülmekte olan cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında 8 proje için 137,3 milyon lira, AB destekli Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi Kapsamında 2024 yılında 55 projeye 45 milyon lira hibe desteği verilmiştirö dedi.

Basına kapalı devam eden toplantıda ajans uzmanları tarafından yürütülen proje ve destek programları hakkında kurul üyelerine bilgilendirme yapıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,