Mardin'de emniyet ve jandarma teşkilatına 55 araç tahsis edildi - Son Dakika
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Mardin'de emniyet ve jandarma teşkilatına 55 araç tahsis edildi

Mardin\'de emniyet ve jandarma teşkilatına 55 araç tahsis edildi

Mardin'de, İçişleri Bakanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 55 aracın teslim töreni yapıldı.

08.10.2024 18:01
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Mardin'de, İçişleri Bakanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 55 aracın teslim töreni yapıldı.

Vali Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen törende, Mardin'in, tarihi, kültürü ve zengin insan yapısıyla Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Son yıllarda yaşanan huzur iklimi ile tarımdan sanayiye, ulaşımdan enerjiye, eğitimden sağlığa, kültürden turizme kadar birçok yatırımın yapıldığını kaydeden Akkoyun, bu huzur ortamının korunmasını, şehrin gelişmesini ve kalkınmasını daha da artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Güvenlik güçlerinin 24 saat özveri, gayret ve fedakarlıkla görevlerini yaptığını anlatan Akkoyun, güvenlik güçlerinin personel sayısı anlamında kadrosunun güçlendirildiğini, devletin imkanlarıyla araç, gereç ve diğer ekipmanların yenilendiğini ifade etti.

Gelinen noktada güvenlik kuvvetlerinin havada, karada, denizde kullandığı araçlar ve teçhizatın yerli ve milli kaynaklarla tasarlandığını ve üretildiğini vurgulayan Akkoyun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dışa bağımlılığın son yıllarda önemli ölçüde azaldığına, savunma sanayisinde yerli ve milli oranının yüzde 90'lara ulaştığına dikkati çekti.

Valilik başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kolluk kuvvetlerinin her türlü imkanlara sahip olması için gayretle çalıştıklarını dile getiren Akkoyun, "20 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilen törende kolluk kuvvetlerimize teslim edilen 7 bin 204 aracın alımında hayırseverlerimizin ve iş insanlarımızın desteklerinin olması birlik ve beraberliğin yani 'devlet millet el ele' anlayışının en önemli göstergesidir." dedi.

Vali Akkoyun, şöyle devam etti:

"Mardin'imiz de güvenlik güçlerimize araç temini kapsamında en büyük desteği veren illerden biridir. Bizler, siz değerli kıymetli hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın milletimizin gücünü yanımızda hissettikçe daha da güçlüyüz. Bu kapsamda, 2023 yılının kasım ayında emniyet teşkilatımıza 41, jandarma teşkilatımıza 7 olmak üzere toplam 48 araç teslim ettik. Bugün de emniyet teşkilatımıza 54, jandarma teşkilatımıza da 1 araç olmak üzere toplam 55 aracın teslimini gerçekleştireceğiz. Toplam 103 araç desteği ile teşkilatlarımızın gücüne güç katacak, teknolojik açıdan donanımlı ve modern araçlarımızı güvenlik güçlerimize teslim edeceğiz."

Akkoyun, şehrin güvenliği için terörle mücadele başta olmak üzere, görevlerini büyük özveri ve kararlılıkla yerine getiren kolluk kuvvetlerinin kabiliyetlerini artırmak, suçu önlemek, suçluların takibi, yakalanması ve adalete teslim edilmesinde söz konusu araçların önemli görevler üstleneceğini söyledi.

Daha sonra Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'a yeni araçların anahtarlarını teslim etti.

???????İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından dua edilmesinin ardından araçlar görev yerlerine uğurlandı.

Programa, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, iş insanları ve çok sayıda görevli emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de emniyet ve jandarma teşkilatına 55 araç tahsis edildi - Son Dakika

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