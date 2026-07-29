Mardin'de Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ve kamyon çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

??????? Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 DKS 662 plakalı kamyon ile 34 YP 1330 plakalı otomobil, Yeşilli kara yolunun Kabala mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Leyla Güneş (40) ve kızı Rona Şevin Akgül'ün (4) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan H.K. (22), S.M.A. (17), Z.Z.A. (19), S.B. (40), T.B. (4) ve Yusuf Eymen Bayık (10) sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Bayık, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Bayık'ın cenazesi yakınları tarafından defnedilmek üzere Çorum'a gönderildi.

Anne ve kızın cenazesi ise Artuklu ilçesindeki Münir-Müzeyyen Dede Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kamor Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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