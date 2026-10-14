Mardin'de festival süresince otoparklar 18.00-24.00 arası ücretsiz olacak

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Kültür Yolu Festivali süresince trafikte düzenlemeye gidildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda 17-25 Ekim'de gerçekleştirilecek festival süresince, vatandaşların otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla Valilik Otoparkı ile belirlenen bazı alanlar, 18.00-24.00 saatlerinde ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Bu kapsamda Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu, Selahaddin Eyyubi İlkokulu, Okay Yaşar Ortaokulu, Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi, Abdülkadir Tutaşı İlkokulu, Kasımiye Ortaokulu ve hastane yanı otoparkı ücretsiz park alanları arasında yer alacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar doğrultusunda, festival süresince 18.00-24.00 saatlerinde ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişine izin verilmeyecek.

Kısıtlamanın yalnızca ağır tonajlı araçları kapsadığı, otomobil, minibüs ve otobüs gibi diğer araçların şehir merkezine girişleri ise devam edecek.

Düzenleme kapsamında, Diyarbakır istikametinden gelen ağır tonajlı araçların Vefa Evleri Kavşağını, Midyat istikametinden gelenlerin Otogar Kavşağını, Kızıltepe istikametinden gelenlerin Acar Köy Kavşağını, Nusaybin istikametinden gelenlerin ise Meydanbaşı Kavşağını kullanmaları istendi.