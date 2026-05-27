Mardin'de Hayvan Pazarında Bayram Yoğunluğu

27.05.2026 13:02
Kızıltepe'de Kurban Bayramı'nda hayvan pazarları hareketli, ancak satışlar geçen yıla göre düştü.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde hayvan pazarında hareketlilik yaşandı. Besiciler, pazarda bayram mesaisini sürdürdü.

Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde de hayvan pazarlarında hareketlilik devam etti. Besiciler, sabah saatlerinden itibaren hayvan pazarında yerini aldı. Sıkı pazarlık sonrası kurbanlık alan İzzettin Özcan, "Kurbanlık için toklu aldım. 18 bin liraya aldım. Fiyatı normaldir, çok da değildir, az da. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

'SATIŞLAR GEÇEN YILA ORANLA DÜŞTÜ'

Besici Abdulkadir Tarhan da satışların geçen yıla düştüğünü belirterek, "Bu sene satışlar iştahsız. Alıcı pek yok, satıcı da zaten perişan durumda. Geçen yıl daha iyiydi. Küçükbaş hayvan fiyatlar 8 bin liradan başlıyor 20 bin liraya kadar çıkıyor. Koçlar ise 25'ten başlıyor 30'a kadar çıkıyor. Bütün Müslümanların bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederiz" diye konuştu.

Kurbanlıklarının satılmadığını ifade eden Nurullah Esen ise "İnsanlar eskisi gibi kurbanlık almıyor. Bunun birçok nedeni var ama bir neden de özellikle Afrika'da insanlar aç olduğu için vekalet yoluyla oralarda kestiriyorlar. Türkiye'ye göre daha uyguna geldiği için insanlar oraları tercih ediyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
