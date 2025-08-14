Mardin'in Derik ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kırsal Ambarlı Mahallesi'nde bir evden çelik kasa ve içerisinde 3 milyon değerinde altın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, çalınan kasa ve 3 milyon lira değerindeki altın, evin bahçesinde gübre yığını altına gömülmüş şekilde bulundu.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Çelik kasa ve altınlar sahibine teslim edildi.
Mardin'de Hırsızlık Operasyonu: 2 Tutuklama
