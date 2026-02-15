Mardin\'de İçme Suyu Hattı Yenileniyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik ilçesinde içme suyu hattında yenileme çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çukursu Mahallesi sınırlarında yer alan Hanok su kaynağından beslenen ve Alagöz, Ballı, Dumanlı, Kayacık, Doğancı, Yıldız ve Karataş mahallelerini kapsayan içme suyu hattının 28 bin metrelik bölümünde yenileme ve deplase çalışmaları başlatıldı.

Çalışmayla altyapı sorunları yaşayan mahallelerde fiziki su kayıplarının azaltılması ve işletme sorunlarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla arızaların tespit ve onarım süresi kısalacak ve Hanok Grup İçme Suyu hattından su alan mahallelere daha sağlıklı bir içme suyu altyapısı kazandırılacak.