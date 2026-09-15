Mardin\'de iki araçta 26 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Mardin'de 26 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin huzur ve güvenliği kapsamında çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Nusaybin- Kızıltepe yolu üzerinde bulunan dinlenme tesisindeki iki araçta yapılan kontrollerde 26 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.