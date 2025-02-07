Mardin'de jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, yolculara emniyet kemerinin önemini konusunda bilgilendirme yapıldı.
Kentin huzur ve güvenini sağlamaya yönelik uygulama ve denetimlerin devam edeceğini belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Jandarma Denetimi - Son Dakika
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