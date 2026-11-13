Mardin'de JASAT 1-31 Ekim çalışmasıyla aranan 42 hükümlüyü yakaladı - Son Dakika
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Mardin'de JASAT 1-31 Ekim çalışmasıyla aranan 42 hükümlüyü yakaladı

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Mardin\'de JASAT 1-31 Ekim çalışmasıyla aranan 42 hükümlüyü yakaladı
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Mardin'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin 1-31 Ekim'de yürüttüğü çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 1-31 Ekim'de çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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