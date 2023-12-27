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Mardin'de Kadın Aile Destek Merkezleri Açılıyor - Son Dakika
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Mardin'de Kadın Aile Destek Merkezleri Açılıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kadınların boş zamanlarını değerlendirmesi ve meslek edinmesi amacıyla tüm ilçelerde Kadın Aile Destek merkezleri açıyor. Merkezlerde, kadına yönelik şiddetle mücadele birimleri ile kadınlara psikolojik ve hukuksal destek ile aile danışmanlığı gibi hizmetler sunulmakta.

Mardin\'de Kadın Aile Destek Merkezleri Açılıyor
27.12.2023 - 17:03,
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, kadınların boş zamanlarını değerlendirmesi ve meslek edinmesi amacıyla tüm ilçelerde Kadın Aile Destek merkezleri açıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Artuklu, Kızıltepe, Ömerli, Dargeçit, Derik, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde açılan Kadın Aile Destek merkezleri aktif bir şekilde hizmet veriyor.

Savur ilçesindeki Kadın Aile Destek Merkezi'nin açılması için de başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Merkezlerde, kadına yönelik şiddetle mücadele birimleri ile kadınlara psikolojik ve hukuksal destek ile aile danışmanlığı gibi hizmetler sunulmakta.

Kadınlara sağlıklı kilo verme, yeterli ve dengeli beslenme konularında da eğitimler ile, diyet danışmanlığı hizmeti verilmekte. Açılan spor salonlarında kadınlara yönelik spor kursları ve temel egzersiz eğitimleri verilmekte. Dezavantajlı kadınlara yönelik kuaförlük kursları da verilen hizmetler arasında.

Kaynak: AA
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kadın, Spor, Güncel, Son Dakika

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