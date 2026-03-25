Mardin\'de Kadın Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Sihem Savran adlı kadın, hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yeşilli ilçe merkezinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sihem Savran isimli kadına çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yola savrulup yaralanan Savran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sihem Savran'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.